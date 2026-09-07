Выборы в Госдуму РФ станут перформансом под контролем Кремля, - глава МИД Эстонии Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что выборы в Госдуму РФ станут контролируемым Кремлем спектаклем, а их результат будет предрешен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Х.
"Важное напоминание накануне так называемых выборов в Государственную думу России. Кремль решает, кто может баллотироваться, контролирует процесс, а результат определяется еще до подсчета бюллетеней", - напомнил Цахкна.
По его словам, это будут не выборы, а контролируемый Кремлем перформанс.
Что этому предшествовало?
Российская Федерация развернула очередную пропагандистскую кампанию, направленную на повышение явки среди молодежи во время сентябрьских так называемых "выборов" в Госдуму РФ. Манипуляционные мероприятия охватывают как территорию России, так и временно оккупированные территории Украины.
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