Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что выборы в Госдуму РФ станут контролируемым Кремлем спектаклем, а их результат будет предрешен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Х.

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"Важное напоминание накануне так называемых выборов в Государственную думу России. Кремль решает, кто может баллотироваться, контролирует процесс, а результат определяется еще до подсчета бюллетеней", - напомнил Цахкна.

По его словам, это будут не выборы, а контролируемый Кремлем перформанс.

Что этому предшествовало?

Российская Федерация развернула очередную пропагандистскую кампанию, направленную на повышение явки среди молодежи во время сентябрьских так называемых "выборов" в Госдуму РФ. Манипуляционные мероприятия охватывают как территорию России, так и временно оккупированные территории Украины.

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