Вибори до Держдуми РФ будуть перформансом під контролем Кремля, - глава МЗС Естонії Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що вибори до Держдуми РФ будуть контрольованим Кремлем перформансом, а їхній результат визначать заздалегідь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Важливе нагадування напередодні так званих виборів до Державної думи Росії. Кремль вирішує, хто може балотуватися, контролює процес, а результат визначається ще до підрахунку бюлетенів", - нагадав Цахкна.

За його словами, це будуть не вибори, а контрольований Кремлем перформанс.

Що передувало?

Російська Федерація розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на підвищення явки серед молоді під час вересневих так званих "виборів" до Держдуми РФ. Маніпуляційні заходи охоплюють як територію Росії, так і тимчасово окуповані території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва хоче відкрити 17 дільниць у Придністров’ї: Молдова заявила про порушення суверенітету