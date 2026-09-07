Кремль убирает Киселева из "Вестей недели" на фоне падения рейтингов российской пропаганды, - СЗРУ

Кремль решил убрать российского пропагандиста Дмитрия Киселева из программы "Вести недели" на фоне падения ее рейтингов. С начала сентября у программы должен появиться новый ведущий, а самому Киселеву планируют предложить другой телепроект.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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По данным СВРУ, за последний телесезон средний рейтинг "Вестей недели" снизился на 8%. Еще заметнее сократилась аудитория в возрасте от 18 до 54 лет - ее доля упала на 16,4% по сравнению с предыдущим годом.

Падение коснулось и других ключевых политических программ российского телевидения. Их средний рейтинг за прошлый сезон снизился на 8,1%.

Особенно резко сократилась аудитория в возрасте 18–54 лет: у программы "Москва. Кремль. Путин" - на 26,2%, "Итоги недели" на НТВ - на 23,9%, "60 минут" - на 17,5%, воскресной программы "Время" - на 15,8%.

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В СЗРУ одной из причин такой динамики называют психологическую усталость россиян от многолетней агрессивной риторики телепропаганды. В то же время распространение цифровых платформ, в частности среди старшего поколения, позволяет аудитории самостоятельно выбирать источники новостей и постепенно лишает российское телевидение информационной монополии.

В то же время, по информации украинской разведки, речь идет не о полном закрытии "Вестей недели": с сентября программу должен вести другой человек, а Киселев получит новый проект.

СЗРУ также сообщает о слухах в российской медиасреде, что кадровые изменения могут этим не ограничиться. Киселев якобы рискует потерять и должность генерального директора медиагруппы "Россия сегодня". Официального подтверждения этому пока нет.

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