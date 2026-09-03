Руководителей российской пропаганды взяла под охрану Росгвардия из-за опасений украинских атак

В России усилили охрану руководителей федеральных телеканалов и телеведущих из-за угрозы возможных украинских атак. Теперь представители Росгвардии сопровождают практически всех руководителей российских телеканалов, хотя некоторым из них такой контроль со стороны силовиков не нравится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на четыре информированных источника "Агентства".

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Росгвардейцы сопровождают практически всех руководителей телеканалов

По информации источников, инициатором усиления охраны стал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Сотрудник одного из федеральных телеканалов рассказал, что теперь росгвардейцы сопровождают практически всех руководителей каналов.

В то же время не все они довольны новыми мерами безопасности. Постоянное присутствие охраны фактически означает, что российские силовики могут непрерывно следить за их передвижениями.

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Охрану приставляют и к телеведущим

Усиленные меры распространили также на российских телеведущих, в частности, говорят об охране Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Дмитрия Киселёва. По словам одного из собеседников издания, недавно один из них приехал на празднование собственного дня рождения в Москву в сопровождении автомобиля с охраной.

Другой источник, знакомый с руководителями российской пропаганды, отметил, что ранее первых лиц телеканалов лишь время от времени сопровождала вневедомственная охрана, подчиненная Росгвардии. Теперь присутствие силовиков стало значительно заметнее.

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Охрану пропагандистов начали усиливать еще в 2022 году

Меры безопасности вокруг самых известных российских пропагандистов начали усиливать еще в первые месяцы полномасштабной войны РФ против Украины. Тогда дополнительную охрану получали прежде всего наиболее известные представители российской пропаганды.

В частности, об усилении своей охраны публично заявляла главный редактор RT Маргарита Симоньян после гибели Дарьи Дугиной, дочери идеолога "Русского мира" Александра Дугина, в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля.

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