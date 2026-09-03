Керівників російської пропаганди взяла під охорону Росгвардія через страх перед українськими атаками

У Росії посилили охорону керівників федеральних телеканалів та телеведучих через загрозу можливих українських атак. Тепер представники Росгвардії супроводжують практично всіх керівників російських телеканалів, хоча частині з них такий контроль силовиків не подобається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на чотири поінформовані джерела "Агентства".

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Росгвардійці супроводжують практично всіх керівників телеканалів

За інформацією джерел, ініціатором посилення охорони став керівник Росгвардії Віктор Золотов.

Співробітник одного з федеральних телеканалів розповів, що тепер росгвардійці супроводжують практично всіх керівників каналів.

Водночас не всі вони задоволені новими заходами безпеки. Постійна присутність охорони фактично означає, що російські силовики можуть безперервно стежити за їхніми пересуваннями.

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Охорону приставляють і до телеведучих

Посилені заходи поширили також на російських телеведучих, зокрема говорять про охорону Маргарити Симоньян, Володимира Соловйова, Ольги Скабеєвої та Дмитра Кисельова. За словами одного зі співрозмовників видання, нещодавно один із них приїхав на святкування власного дня народження в Москві у супроводі автомобіля з охороною.

Інше джерело, знайоме з керівниками російської пропаганди, зазначило, що раніше перших осіб телеканалів лише час від часу супроводжувала позавідомча охорона, підпорядкована Росгвардії. Тепер присутність силовиків стала значно помітнішою.

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Охорону пропагандистів почали посилювати ще у 2022 році

Заходи безпеки навколо найвідоміших російських пропагандистів почали посилювати ще в перші місяці повномасштабної війни РФ проти України. Тоді додаткову охорону отримували передусім найбільш відомі представники російської пропаганди.

Зокрема, про посилення своєї охорони публічно заявляла головна редакторка RT Маргарита Симоньян після загибелі Дар’ї Дугіної, дочки ідеолога "Руского міра" Олександра Дугіна, у серпні 2022 року внаслідок підриву автомобіля.

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