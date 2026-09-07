Кремль прибирає Кисельова з "Вєстєй нєдєлі" на тлі падіння рейтингів російської пропаганди, - СЗРУ

Кремль вирішив прибрати російського пропагандиста Дмитра Кисельова з програми "Вєсті нєдєлі" на тлі падіння її рейтингів. Із початку вересня програма має отримати нового ведучого, тоді як самому Кисельову планують дати інший телепроєкт.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними СЗРУ, за останній телесезон середній рейтинг "Вєстєй нєдєлі" знизився на 8%. Ще помітніше скоротилася аудиторія віком від 18 до 54 років – її частка впала на 16,4% порівняно з попереднім роком.

Падіння торкнулося й інших ключових політичних програм російського телебачення. Їхній середній рейтинг за минулий сезон зменшився на 8,1%.

Особливо різко скоротилася аудиторія 18–54 років: у програми "Москва. Кремль. Путін" – на 26,2%, "Ітогі нєдєлі" на НТВ – на 23,9%, "60 мінут" – на 17,5%, недільної програми "Врємя" – на 15,8%.

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У СЗРУ однією з причин такої динаміки називають психологічну втому росіян від багаторічної агресивної риторики телепропаганди. Водночас поширення цифрових платформ, зокрема серед старшого покоління, дозволяє аудиторії самостійно обирати джерела новин і поступово позбавляє російське телебачення інформаційної монополії.

Водночас, за інформацією української розвідки, йдеться не про повне закриття "Вєстєй нєдєлі": з вересня програму має вести інша людина, а Кисельов отримає новий проєкт.

СЗРУ також повідомляє про чутки у російському медіасередовищі, що кадрові зміни можуть цим не обмежитися. Кисельов нібито ризикує втратити й посаду генерального директора медіагрупи "Росія сьогодні". Офіційного підтвердження цього наразі немає.

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