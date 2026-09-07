Россия готовится к новой волне мобилизации - могут призвать 600 тысяч человек, - ГУР
Россия готовится к новой волне мобилизации. В 2026–2027 годах Россия может дополнительно призвать около 600 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укрінформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.
"Путин на прошлой неделе заявил, что дополнительную мобилизацию якобы не планирует, и назвал разговоры о ней информационной атакой. Но в 2021 году он точно так же отрицал подготовку к полномасштабному вторжению. Поэтому мы исходим не из его заявлений, а из информации, которой располагает разведка", - отметил Иващенко.
И добавил, что в целом российское командование рассматривает возможность в течение 2026–2027 годов дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек - ориентировочно 300 тысяч в этом году и столько же в следующем.
Кремлю нужны дополнительные силы для наступательных задач
Без новой волны мобилизации Россия пока способна в основном компенсировать потери и поддерживать численность группировки на украинском направлении.
Однако для увеличения масштабов войны и выполнения дальнейших военных задач Кремлю понадобятся дополнительные военнослужащие.
"Если Кремль хочет не просто удерживать нынешний масштаб войны, а выполнять дальнейшие военные задачи, в частности по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, им нужны дополнительные люди", - добавил Иващенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль