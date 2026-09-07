Россия готовится к новой волне мобилизации - могут призвать 600 тысяч человек, - ГУР

Россия готовится к новой волне мобилизации. В 2026–2027 годах Россия может дополнительно призвать около 600 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укрінформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

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"Путин на прошлой неделе заявил, что дополнительную мобилизацию якобы не планирует, и назвал разговоры о ней информационной атакой. Но в 2021 году он точно так же отрицал подготовку к полномасштабному вторжению. Поэтому мы исходим не из его заявлений, а из информации, которой располагает разведка", - отметил Иващенко.

И добавил, что в целом российское командование рассматривает возможность в течение 2026–2027 годов дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек - ориентировочно 300 тысяч в этом году и столько же в следующем.

Кремлю нужны дополнительные силы для наступательных задач

Без новой волны мобилизации Россия пока способна в основном компенсировать потери и поддерживать численность группировки на украинском направлении.

Однако для увеличения масштабов войны и выполнения дальнейших военных задач Кремлю понадобятся дополнительные военнослужащие.

"Если Кремль хочет не просто удерживать нынешний масштаб войны, а выполнять дальнейшие военные задачи, в частности по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, им нужны дополнительные люди", - добавил Иващенко.

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