Росія готується до нової хвилі мобілізації - можуть призвати 600 тисяч осіб, - ГУР

РФ готується до нової хвилі мобілізації. У 2026–2027 роках Росія може додатково призвати близько 600 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

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"Путін минулого тижня заявив, що додаткову мобілізацію нібито не планує і назвав розмови про неї інформаційною атакою. Але у 2021 році він так само заперечував підготовку до повномасштабного вторгнення. Тому ми виходимо не з його заяв, а з інформації, яку має розвідка", - зазначив Іващенко.

Та додав, що загалом російське командування розглядає можливість протягом 2026-2027 років додатково мобілізувати близько 600 тисяч осіб - орієнтовно 300 тисяч цього року і ще стільки ж наступного.

Кремлю потрібні додаткові сили для наступальних завдань

Без нової хвилі мобілізації Росія наразі здатна переважно компенсувати втрати та підтримувати чисельність угруповання на українському напрямку.

Однак для збільшення масштабів війни та виконання подальших військових завдань Кремлю знадобляться додаткові військовослужбовці.

"Якщо Кремль хоче не просто утримувати нинішній масштаб війни, а виконувати подальші військові завдання, зокрема щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, їм потрібні додаткові люди", - додав Іващенко.

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