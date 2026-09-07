РФ готовит новую тактику ударов по Украине: Иващенко предупредил об угрозе энергетике

Осенью и зимой Россия может усилить удары по энергетическим объектам Украины, одновременно применяя баллистические и крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и новые баллажирующие боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, россияне пытаются ослабить военный потенциал Украины, в частности наносят удары по местам хранения боеприпасов и выявляют украинские оборонные предприятия.

"Мы понимаем, по каким целям противник планирует наносить удары, какими средствами и примерно когда это может произойти. Сегодня главная задача россиян - ослабить наш военный потенциал и ударные возможности; в частности, они наносят удары по местам хранения боеприпасов, пытаются найти и поразить производственные объекты.

Враг разрабатывает новые баражирующие боеприпасы. Они способны развивать скорость до 700 километров в час

Чем ближе к холодному времени года, тем более актуальными целями станут энергетические объекты, наши тепловые станции – всё то, от чего зависит жизнь городов и сел", – отметил глава ГУР.

Иващенко также сообщил о значительном увеличении использования реактивных "шахедов". По его словам, их количество во время отдельных атак может составлять 120, 300 или даже 500 в сутки.

Россия применяет новые барражирующие боеприпасы

По словам Иващенко, РФ разрабатывает новые баражирующие боеприпасы, которые являются промежуточным звеном между реактивным дроном и крылатой ракетой.

Они могут развивать скорость 500–600 км/ч, а иногда - до 700 км/ч. Такие боеприпасы могут запускаться с воздушных или наземных платформ и использовать искусственный интеллект и машинное зрение.

В частности, "Бандероль" и "Дань-Т" имеют боевую часть весом более 130 кг - в несколько раз тяжелее, чем у БПЛА "Герань"/Shahed.

"То есть противник делает эти средства более автономными и менее зависимыми от внешнего управления. Это затрудняет противодействие им", — пояснил Иващенко.

РФ создает комбинированную угрозу для ПВО

Отдельной проблемой остаются баллистические ракеты, в частности "Искандеры" и "Цирконы". Для их перехвата необходимы соответствующие противоракетные возможности и достаточное количество ракет.

Россия пытается одновременно применять баллистические ракеты, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", другие ударные БПЛА и барьерирующие боеприпасы, вынуждая украинскую ПВО параллельно решать различные задачи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ теряет преимущество на поле боя и усиливает кампанию против гражданского населения Украины, - Цахкна

"Противник адаптируется. И наша задача — адаптироваться быстрее", — подчеркнул руководитель ГУР.

По его словам, отдельной проблемой остается достаточное количество ракет PAC-3 для комплексов Patriot, необходимых для противодействия баллистическим целям.

"Мы находимся в прямом контакте с Воздушными силами: передаем информацию, они готовятся, ждут и сбивают средства воздушного нападения. В идеале именно так это и работает.

Отдельно остается вопрос о достаточном количестве ракет PAC-3 для комплексов Patriot, необходимых для противодействия баллистическим ракетам. Это большая проблема, над которой лично работают президент Владимир Зеленский, Офис президента, дипломаты и разведка. Это совместная и очень важная работа, в которой каждый выполняет свою часть", - отметил Иващенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нашли новую эскалацию и не планируют сбавлять обороты, — Зеленский