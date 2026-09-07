РФ готує нову тактику ударів по Україні: Іващенко попередив про загрозу енергетиці

Росія восени та взимку може посилити удари по енергетичних об’єктах України, одночасно застосовуючи балістичні й крилаті ракети, реактивні "Шахеди" та нові баражуючі боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

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За його словами, росіяни намагаються зменшити воєнний потенціал України, зокрема завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів і шукають українські оборонні виробництва.

"Ми розуміємо, по яких цілях противник планує бити, якими засобами і приблизно коли це може відбутися. Сьогодні головне завдання росіян – зменшити наш воєнний потенціал та ударні спроможності, зокрема вони завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів, намагаються знайти та уразити виробництва.

Ворог розвиває нові баражуючі боєприпаси. Вони здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину

Чим ближче до холодної пори, тим актуальнішими цілями стануть енергетичні об’єкти, наші теплові станції – усе те, від чого залежить життя міст і сіл", - зазначив очільник ГУР.

Іващенко також повідомив про суттєве збільшення використання реактивних "Шахедів". За його словами, їх кількість під час окремих атак може становити 120, 300 або навіть 500 за добу.

Росія застосовує нові баражуючі боєприпаси

За словами Іващенка, РФ розвиває нові баражуючі боєприпаси, які є проміжною ланкою між реактивним дроном і крилатою ракетою.

Вони можуть розвивати швидкість 500–600 км/год, а іноді - до 700 км/год. Такі боєприпаси можуть запускатися з повітряних або наземних платформ та використовувати штучний інтелект і машинний зір.

Зокрема, "Бандероль" та "Дань-Т" мають бойову частину понад 130 кг - у кілька разів важчу, ніж у БпЛА "Герань"/Shahed.

"Тобто противник робить ці засоби більш автономними і менш залежними від зовнішнього управління. Це ускладнює протидію їм", - пояснив Іващенко.

РФ створює комбіновану загрозу для ППО

Окремою проблемою залишаються балістичні ракети, зокрема "Іскандери" та "Циркони". Для їх перехоплення необхідні відповідні протиракетні спроможності та достатня кількість ракет.

Росія намагається одночасно застосовувати балістику, крилаті ракети, реактивні "Шахеди", інші ударні БпЛА та баражуючі боєприпаси, змушуючи українську ППО паралельно вирішувати різні завдання.

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"Противник адаптується. І наше завдання - адаптуватися швидше", - наголосив керівник ГУР.

За його словами, окремою проблемою залишається достатня кількість ракет PAC-3 для комплексів Patriot, необхідних для протидії балістичним цілям.

"Ми перебуваємо у прямому контакті з Повітряними силами: передаємо інформацію, вони готуються, чекають і збивають засоби повітряного нападу. В ідеалі саме так це працює.

Окремо залишається питання достатньої кількості ракет PAC-3 до Patriot для протидії балістиці. Це велика проблема, над якою особисто працює Президент Володимир Зеленський, Офіс Президента, дипломати та розвідка. Це спільна й дуже важлива робота, де кожен виконує свою частину", - зазначив Іващенко.

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