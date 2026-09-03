Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що через загрозу російських реактивних дронів у багатьох містах і громадах тривога практично не затихає.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Зеленського, на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку Одеси відомо про 17 постраждалих людей, зокрема трьох дітей.
"Тривають роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах. Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії. Були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю, Хмельницькому. Загалом є руйнування в 13 областях лише за цю ніч", - зазначив він.
Президент зауважив, що в багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів.
"Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО – антиракетного та антидронового. Європа може бути самодостатньою і сильною – дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки.
І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя. Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами. Дякую всім, хто працює на спільний захист. Дякую кожному, хто допомагає Україні", - підсумував він.
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https://defence-line.info/?p=19639 Розтин ракети Фламінго. Частина 1.
Послідовникам святого Штілермана присвячується.
Четвер, мій час прийшов, отже читайте, і не кажіть, що я не попереджав.
В неділю мене звинуватили в тому, що я пи*дю на гарного чолов'ягу Штілермана, який старається і намагається щось корисне зробити. В сенсі, що я сам не можу щось корисне подібне зробити, а наш герой Штілерман ворога б'є несамовито своїми ракетами.
Ну, по перше, це ж головний принцип української реальності: не можеш сам - навчай інших. Так шо я строго в існуючому тренді.
А по друге, маю право, тому що Штілерман старається і намагається за гроші платників податків, тобто і мої гроші. Контроль за використанням моїх грошей є моє право.
І по третє, дякую послідовникам Штілермана, це дало мені поштовх детально вивчити все про Фламінгів. Я це і роблю зараз, і хочу поділитись з вами подробицями.
Якщо б Штілерман, як сотні інших виробників високотехнологічних військових виробів, проводив науково- конструкторські дослідження за свої гроші, то і питань би не було. Але вся його діяльність проходить за гроші бюджету та іноземної допомоги. За Fire Point і 3000 ракет вже сам Портрет неодноразово зуб давав. А, як відомо, Портрет розкидується виключно не своїми грошами.
Чому гігантські гроші на розробку нової крилатої ракети дали саме Штілерману, а не КБ Луч? В мене тільки одна відповідь на це питання. Тому що Штілерман працює Фунтом. А з КБ Луч Фунта не зробиш.
Я б не був таким вередливим, якщо б розробку нової крилатої ракети доручили завзятим вальцманоботам Турчинову з Горбуліним. Тому що вони точно знають, що таке розробка ракет, і вони б мовчки працювали, а не шастали по етерах.
А Штілерман діє в парадигмі охвісу простих рішень: Крилата ракета? Та без питань! Через півроку буде вам по 7 штук на день! Та ще й балістики відсипемо на решту!
Хочу сказати, що мені дуже допомагають в дослідженні як сам пан Штілерман, так і його колега пані Терех. Вони триндять в етерах невпинно, і навіть ненавмисно вивалюють просто гігабайти інформації.
Для початку відповім на прості питання:
П: А чи існує ракета Фламінго?
В: Так, існує. І навіть літає і іноді влучає в ціль.
П: Є підтвердження бойового використання ракети?
В: Так, є.
П: Є підтвердження масових бойових пусків ракети?
В: Ні, немає.
Тобто, ракета є, але як штучний виріб. Не масовий. Як і імпортні Тіні, Скальпи, АТАКАМСи. Але ж імпорт нам давали і дають потроху, і за це ми дуже вдячні. А нам треба масовість. Щоб не дві ракети прилетіли на завод, а десять-двадцять, і весь завод розтрощили, а не пару цехів.
Нам треба, щоб на НПЗ прилетіли не 50 дронів, а 20 ракет, і зруйнували його вщент, щоб навіть прямогонний бензин цей завод вже не здатний був виробляти.
Для цього нам треба своє масове виробництво крилатих ракет з БЧ не менш ніж 450-500 кг і дальністю не менш ніж 1000 км. Слідкуєте за логікою?
А наш Портрет, все його оточення, спецвідлов в Раді - вони ж всі неосвітчені, без досвіду, популісти і авантюристи, але мають відмінний хапальний рефлекс. Охвіс простих рішень з липкими руками і захмарно завищеною самооцінкою.
І от Штілерман, як класичний Остап Бендер, впарює Портрету намальовану лівою ногою програму створення своєї, української, надпотужної крилатої ракети, з характеристиками, де Томагавк відпочиває. При чому не за роки, а за лічені місяці.