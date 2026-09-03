Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через загрозу російських реактивних дронів у багатьох містах і громадах тривога практично не затихає.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського, на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку Одеси відомо про 17 постраждалих людей, зокрема трьох дітей.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах. Визначена кількість рятувальників ДСНС бореться з пожежею на складі фармацевтичної компанії. Були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю, Хмельницькому. Загалом є руйнування в 13 областях лише за цю ніч", - зазначив він.

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Президент зауважив, що в багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів.

"Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО – антиракетного та антидронового. Європа може бути самодостатньою і сильною – дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки.

І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя. Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами. Дякую всім, хто працює на спільний захист. Дякую кожному, хто допомагає Україні", - підсумував він.

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