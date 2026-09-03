Россияне нашли новый повод для эскалации и не планируют сбавлять обороты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за угрозы со стороны российских реактивных дронов во многих городах и населенных пунктах тревога практически не утихает.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Зеленского, на месте попадания дрона в жилой многоэтажный дом в Одессе известно о 17 пострадавших, в том числе о трех детях.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий удара в Обуховском и Бориспольском районах. Определенное количество спасателей ГСЧС борется с пожаром на складе фармацевтической компании. Были нанесены удары по Никополю, Херсону, Сумам, Запорожью, Хмельницкому. Всего за эту ночь зафиксированы разрушения в 13 областях", — отметил он.

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Президент отметил, что во многих городах и населенных пунктах тревога практически не утихает из-за угрозы российских реактивных дронов.

"Враг не уходил в отпуск — россияне нашли новый повод для эскалации и не планируют сбавлять обороты. Нужно больше реагировать и противодействовать, ускорить совместное с европейскими партнерами производство средств защиты, прежде всего ПВО – противоракетной и противодроновой. Европа может быть самодостаточной и сильной – для этого за прошедшие годы уже сделано очень многое.

И только такой она может защитить себя и свой образ жизни. Ежедневно работаем с партнерами над новыми оборонными пакетами. Спасибо всем, кто работает на общую защиту. Спасибо каждому, кто помогает Украине", — подытожил он.

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