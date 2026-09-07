Запуск оборонной группы ЕС заблокировали Франция, Германия и Италия, - Euractiv
План создания группы старших советников для поиска новых идей в области европейской оборонной политики был внезапно отменен всего через несколько дней после того, как о нем объявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
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Всего шесть дней назад Каллас объявила, что соберет "ярчайшие умы", чтобы разработать новые идеи относительно будущего европейской обороны. Однако заседание совета, которое официально должно было состояться в Брюсселе в понедельник, было отложено после последней попытки заблокировать инициативу со стороны нескольких столиц стран ЕС.
"Некоторые государства-члены считали, что сейчас не лучший момент для такого шага. После некоторого обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу", - сказал чиновник ЕС.
Считается, что за отменой в последнюю минуту стоят Франция, Италия и Германия, пишет издание.
Журналисты обратились к правительствам всех трех стран за комментариями, но на момент публикации ответа не получили.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Каллас в последний момент отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления со стороны дипломатов.
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