Запуск оборонної групи ЄС заблокували Франція, Німеччина та Італія, - Euractiv

План створення групи старших радників для пошуку нових ідей щодо європейської оборонної політики було раптово скасовано лише через кілька днів після того, як про нього оголосила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Лише шість днів тому Каллас оголосила, що збере "найсвітліші уми", аби напрацювати нові ідеї щодо майбутнього європейської оборони. Однак рада, яку офіційно мали запустити в Брюсселі в понеділок, була відкладена після останньої спроби заблокувати ініціативу з боку кількох столиць країн ЄС.

"Деякі держави-члени вважали, що зараз не найкращий момент для такого шляху. Після певного обговорення з міністрами ми вирішили не продовжувати цю ініціативу", - сказав посадовець ЄС.

Вважається, що за скасуванням в останню хвилину стоять Франція, Італія та Німеччина, пише видання.

Журналісти звернулися до урядів усіх трьох країн за коментарями, але на момент публікації відповіді не отримали.

Також читайте: ЄС створить групу високого рівня для реагування на нові військові загрози: Україна братиме участь

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Каллас в останній момент скасувала запуск оборонної групи ЄС через тиск дипломатів.

Також читайте: ЄС посилить візові обмеження для росіян і може заборонити в’їзд комбатантам, - Каллас