"Выборы" России на временно оккупированных территориях: Кремль сместил коллаборационистов в списках, - ЦПД
Россия сформировала списки партии "Единая Россия" на псевдовыборы в Госдуму, включив в них присланных из Москвы чиновников и фактически лишив местных коллаборационистов возможности представлять свои интересы.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
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"Избирательные списки" путинской партии на временно оккупированных территориях Украины возглавили не местные коллаборационисты, а "варяги" из России: депутат Госдумы Виктор Водолацкий, экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, депутат Вячеслав Никонов и начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Владимир Касатонов", - пишут в ЦПД.
В отличие от регионов самой РФ, где списки традиционно возглавляют местные руководители, на захваченных украинских территориях Кремль применил совершенно иной подход. Российская пропаганда пытается преподнести появление московских функционеров как "успешную интеграцию" и "особое внимание Москвы".
"Однако реальная причина противоположна - это ручное управление, тотальное недоверие к местным коллаборационистам и усиление прямого контроля со стороны Кремля", - отметили специалисты.
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