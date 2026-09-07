Россия сформировала списки партии "Единая Россия" на псевдовыборы в Госдуму, включив в них присланных из Москвы чиновников и фактически лишив местных коллаборационистов возможности представлять свои интересы.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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"Избирательные списки" путинской партии на временно оккупированных территориях Украины возглавили не местные коллаборационисты, а "варяги" из России: депутат Госдумы Виктор Водолацкий, экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, депутат Вячеслав Никонов и начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Владимир Касатонов", - пишут в ЦПД.

В отличие от регионов самой РФ, где списки традиционно возглавляют местные руководители, на захваченных украинских территориях Кремль применил совершенно иной подход. Российская пропаганда пытается преподнести появление московских функционеров как "успешную интеграцию" и "особое внимание Москвы".

"Однако реальная причина противоположна - это ручное управление, тотальное недоверие к местным коллаборационистам и усиление прямого контроля со стороны Кремля", - отметили специалисты.

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