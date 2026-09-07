"Вибори" Росії на тимчасово окупованих територіях: Кремль посунув колаборантів у списках, - ЦПД

Росія сформувала списки партії "Єдина Росія" на псевдовибори до Держдуми, включивши до них присланих із Москви чиновників та фактично позбавивши місцевих колаборантів представництва.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

""Виборчі списки" Путінської партії на тимчасово окупованих територіях України очолили не місцеві колаборанти, а "варяги" з Росії: депутат держдуми Віктор Водолацький, ексомбудсменка Тетяна Москалькова, депутат В’ячеслав Ніконов та начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал Володимир Касатонов", - пишуть у ЦПД.

На відміну від регіонів самої РФ, де списки традиційно очолюють місцеві керівники, на загарбаних українських територіях Кремль застосував зовсім інший підхід. Російська пропаганда намагається подати появу московських функціонерів як "успішну інтеграцію" та "особливу увагу Москви".

"Проте реальна причина протилежна - це ручне управління, тотальна недовіра до місцевих колаборантів і посилення прямого контролю з боку Кремля", - зауважили фахівці.

Також читайте: Естонія посилює захист від російських кіберзагроз, - ЦПД