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В Харькове Tesla врезалась в опору ЛЭП, погибли национальный гвардеец и пассажирка: дело расследует ГБР. ФОТОрепортаж

ДТП с участием национального гвардейца в Харькове

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданская женщина. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в котором погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданское лицо", — говорится в сообщении.

Водитель не справился с управлением

5 сентября 2026 года около 22:45 военнослужащий, управляя автомобилем "Tesla", двигался по проспекту Героев Харькова.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, расположенную вдоль проезжей части.

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Погибли водитель-нацгвардеец и пассажирка

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте.

В настоящее время сотрудники ГБР проводят комплекс неотложных процессуальных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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В Харькове военный на Tesla не справился с управлением: водитель и пассажирка погибли
В Харькове военный на Tesla не справился с управлением: водитель и пассажирка погибли
В Харькове военный на Tesla не справился с управлением: водитель и пассажирка погибли
В Харькове военный на Tesla не справился с управлением: водитель и пассажирка погибли
В Харькове военный на Tesla не справился с управлением: водитель и пассажирка погибли

Автор: 

ДТП (7929) Харьков (8249) Национальная гвардия (2473) ГБР (3659) Харьковская область (3151) Харьковский район (1075)
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Топ комментарии
+13
"водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач"

cудячи з того що Теслу розпідорасило навпіл - йому було важкувато впоратись із керуванням на швидкості під 200 км/г.
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07.09.2026 14:44 Ответить
+8
Все-ж таки потрібно законодавчо ввести мінімальну висоту для польотів.
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07.09.2026 14:47 Ответить
+5
От-от... Хотів спитаться теж: "З якою швидкістю він не впорався з керуванням?" Чергове "запаморочення від успішності...".
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07.09.2026 14:49 Ответить

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