В Харькове Tesla врезалась в опору ЛЭП, погибли национальный гвардеец и пассажирка: дело расследует ГБР. ФОТОрепортаж
В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданская женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в котором погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданское лицо", — говорится в сообщении.
Водитель не справился с управлением
5 сентября 2026 года около 22:45 военнослужащий, управляя автомобилем "Tesla", двигался по проспекту Героев Харькова.
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, расположенную вдоль проезжей части.
Погибли водитель-нацгвардеец и пассажирка
В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте.
В настоящее время сотрудники ГБР проводят комплекс неотложных процессуальных действий для установления всех обстоятельств трагедии.
Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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