В Харькове Tesla врезалась в опору ЛЭП, погибли национальный гвардеец и пассажирка: дело расследует ГБР. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданская женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в котором погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и гражданское лицо", — говорится в сообщении.

Водитель не справился с управлением

5 сентября 2026 года около 22:45 военнослужащий, управляя автомобилем "Tesla", двигался по проспекту Героев Харькова.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач, расположенную вдоль проезжей части.

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Погибли водитель-нацгвардеец и пассажирка

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте.

В настоящее время сотрудники ГБР проводят комплекс неотложных процессуальных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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