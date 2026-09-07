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У Харкові Tesla врізалася в опору ЛЕП, загинули нацгвардієць і пасажирка: справу розслідує ДБР. ФОТОрепортаж

ДТП з нацгвардійцем у Харкові

У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули військовослужбовець Національної гвардії України та цивільна жінка. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, в якій загинули військовослужбовець Національної гвардії України та цивільна особа", - ідеться в повідомленні.

Водій не впорався з керуванням

5 вересня 2026 року близько 22:45 військовослужбовець, керуючи автомобілем "Tesla", рухався проспектом Героїв Харкова.

Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану вздовж проїзної частини.

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Загинули водій-нацгвардієць і пасажирка

Унаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля загинули на місці.

Наразі працівники ДБР проводять комплекс невідкладних процесуальних дій для встановлення всіх обставин трагедії.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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У Харкові військовий на Tesla не впорався з керуванням: водій і пасажирка загинули
У Харкові військовий на Tesla не впорався з керуванням: водій і пасажирка загинули
У Харкові військовий на Tesla не впорався з керуванням: водій і пасажирка загинули
У Харкові військовий на Tesla не впорався з керуванням: водій і пасажирка загинули
У Харкові військовий на Tesla не впорався з керуванням: водій і пасажирка загинули

Автор: 

ДТП (4673) Харків (5678) Національна гвардія НГУ (1837) ДБР (3711) Харківська область (3179) Харківський район (1077)
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Топ коментарі
+7
"водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач"

cудячи з того що Теслу розпідорасило навпіл - йому було важкувато впоратись із керуванням на швидкості під 200 км/г.
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07.09.2026 14:44 Відповісти
+4
Все-ж таки потрібно законодавчо ввести мінімальну висоту для польотів.
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07.09.2026 14:47 Відповісти
+4
Треба меньше літати, на швидкості 50км нічого б не сталось
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07.09.2026 14:47 Відповісти

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