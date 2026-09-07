У Харкові Tesla врізалася в опору ЛЕП, загинули нацгвардієць і пасажирка: справу розслідує ДБР. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули військовослужбовець Національної гвардії України та цивільна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, в якій загинули військовослужбовець Національної гвардії України та цивільна особа", - ідеться в повідомленні.

Водій не впорався з керуванням

5 вересня 2026 року близько 22:45 військовослужбовець, керуючи автомобілем "Tesla", рухався проспектом Героїв Харкова.

Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та допустив наїзд на опору лінії електропередач, розташовану вздовж проїзної частини.

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Загинули водій-нацгвардієць і пасажирка

Унаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля загинули на місці.

Наразі працівники ДБР проводять комплекс невідкладних процесуальних дій для встановлення всіх обставин трагедії.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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