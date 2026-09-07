Зеленский подписал закон о новом финансировании высшего образования: "отработки" после бюджетного обучения не будет

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 10399, который изменяет систему государственного финансирования высшего образования. При этом от идеи обязать студентов гражданских специальностей после обучения по бюджетной форме отработать по направлению государства окончательно отказались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый механизм предусматривает, что наряду с традиционными бюджетными местами полноценным инструментом государственного финансирования обучения станут гранты. Фактически государство переходит к принципу "деньги следуют за студентом". Об этом говорится в описании закона.

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Отбывать срок по бюджетному образованию не придется

Студенты гражданских специальностей, обучение которых полностью оплачивает государство, после получения диплома смогут самостоятельно выбирать место работы. Они не будут обязаны заключать контракт с государством или компенсировать стоимость обучения в случае отказа от предложенной работы.

Также обязательное трудоустройство не будет предусмотрено при грантовом финансировании.

Требование работать после выпуска сохранится для тех, кто сознательно поступает на специальности, связанные с военной службой и работой в структурах сектора безопасности и обороны.

Изначально законопроект предусматривал значительно более жесткую модель. После второго курса студент-бюджетник должен был заключить контракт на первое рабочее место, предложенное государством, а после выпуска - определенное время работать по специальности. За отказ предусматривалось возмещение стоимости обучения.

После критики из-за рисков принудительного труда и вопросов о соответствии такой нормы Конституции её исключили из документа.

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Бюджет, госзаказ и гранты

Новая система предусматривает три основных механизма государственной поддержки высшего образования.

Государственный заказ будет использоваться в первую очередь для подготовки специалистов для военных учреждений, МВД, СБУ, разведывательных органов и других государственных структур. В таких случаях обучение будет связано с дальнейшей службой или работой.

Бюджетные места на гражданские специальности будут получать абитуриенты с наилучшими результатами без обязательства в дальнейшем "отрабатывать" образование.

Третьим механизмом станут государственные гранты, которые смогут полностью или частично покрывать контрактную стоимость обучения. Отдельная поддержка предусмотрена, в частности, для ветеранов, детей погибших защитников, детей-сирот и других социально уязвимых категорий.

При формировании государственного заказа также планируется в большей степени ориентироваться на реальные потребности рынка труда и прогнозы относительно того, какие специалисты будут нужны Украине в ближайшие годы.

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