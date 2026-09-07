Зеленський підписав закон про нове фінансування вищої освіти: "відпрацювання" після бюджетного навчання не буде

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10399, який змінює систему державного фінансування вищої освіти. Водночас від ідеї зобов’язати студентів цивільних спеціальностей після бюджетного навчання відпрацьовувати за направленням держави остаточно відмовилися.

Як передає Цензор.НЕТ, новий механізм передбачає, що поряд із традиційними бюджетними місцями повноцінним інструментом державного фінансування навчання стануть гранти. Фактично держава переходить до принципу "гроші ходять за студентом". Про це йдеться в картці закону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відпрацьовувати бюджетне навчання не доведеться

Студенти цивільних спеціальностей, навчання яких повністю оплачує держава, після отримання диплома зможуть самостійно обирати місце роботи. Вони не будуть зобов'язані укладати контракт із державою або компенсувати вартість навчання в разі відмови від запропонованої роботи.

Так само обов’язкового працевлаштування не передбачатиме грантове фінансування.

Вимога працювати після випуску збережеться для тих, хто свідомо вступає на спеціальності, пов'язані з військовою службою та роботою у структурах сектору безпеки й оборони.

Спочатку законопроєкт передбачав значно жорсткішу модель. Після другого курсу студент-бюджетник мав укласти контракт на перше робоче місце, запропоноване державою, а після випуску – певний час працювати за спеціальністю. За відмову передбачалося відшкодування вартості навчання.

Після критики через ризики примусової праці та питання щодо відповідності такої норми Конституції її вилучили з документа.

Також читайте: До українських вишів подали рекордні за п’ять років 1,2 млн заяв: найпопулярнішими стали менеджмент і психологія, - МОН

Бюджет, держзамовлення та гранти

Нова система передбачає три основні механізми державної підтримки вищої освіти.

Державне замовлення використовуватимуть насамперед для підготовки фахівців для військових закладів, МВС, СБУ, розвідувальних органів та інших державних структур. У таких випадках навчання буде пов'язане з подальшою службою або роботою.

Бюджетні місця для цивільних спеціальностей отримуватимуть вступники з найкращими результатами без зобов'язання надалі "відпрацьовувати" освіту.

Третім механізмом стануть державні гранти, які зможуть повністю або частково покривати контрактну вартість навчання. Окрему підтримку передбачено, зокрема, для ветеранів, дітей загиблих захисників, дітей-сиріт та інших соціально вразливих категорій.

Під час формування державного замовлення також планують більше орієнтуватися на реальні потреби ринку праці та прогнози щодо того, які фахівці будуть потрібні Україні в найближчі роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Метінвест Політехніка" відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений