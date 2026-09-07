В сети "Ашан" объяснили введение лимитов на товары разграничением опта и розницы

В соцсетях появились снимки объявлений об ограничениях на продажу товаров в гипермаркетах "Ашан". В пресс-службе компании заявили, что такие меры связаны с разграничением розничных и оптовых продаж.

Об этом сообщили в пресс-службе "Auchan Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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В соцсетях писали о введенных лимитах

Накануне в Telegram-каналах распространились фотографии объявлений из магазинов сети "Ашан", где указано о введении лимитов на покупку базовых продуктов питания.

Согласно объявлениям, консервы, растительное масло, уксус, соль, сахар, муку, крупы, макаронные изделия можно приобрести в количестве до 6 штук или 6 кг весовых товаров в одном чеке, а яйца — до 6 десятков.

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Официальная информация

В пресс-службе"Auchan Украина" в комментарии изданию опровергли слухи о дефиците и пояснили, что ограничения связаны с разграничением розничных и оптовых закупок.

"Чтобы эффективно распределить спрос, мы разделили розничные и оптовые закупки. Как указано в объявлении, товары в количестве более 6 единиц или 6 кг можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок", - сообщили в компании.

Таким образом, оптовые покупатели не забирают товар с розничных полок, а приобретают его отдельно. Это позволяет обеспечить посетителям магазинов доступность товаров на полках, добавили в пресс-службе "Auchan Украина".

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