У мережі "Ашан" пояснили появу лімітів на товари розмежуванням опту та роздрібу
У соцмережах з'явилися знімки оголошень про обмеження на продаж товарів у гіпермаркетах "Ашан". У пресслужбі компанії заявили, що такі заходи пов'язані з розмежуванням роздрібних та оптових продажів.
Про це повідомили у пресслужбі "Auchan Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У соцмережах писали про запроваджені ліміти
Напередодні в Telegram-каналах розповсюдилися фотографії оголошень із магазинів мережі "Ашан", де вказано про запровадження лімітів на купівлю базових продуктів харчування.
Згідно з оголошеннями, консерви, олії, оцт, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця - до 6 десятків.
Офіційна інформація
У пресслужбі "Auchan Україна" в коментарі виданню спростували чутки про дефіцит та пояснили, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних і оптових закупівель.
"Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель", - повідомили в компанії.
Таким чином, оптові покупці не забирають товар із роздрібних полиць, а купують його окремо. Це дає змогу забезпечити відвідувачам магазинів доступність товарів на полицях, додали в пресслужбі "Auchan Україна".
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