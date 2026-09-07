У мережі "Ашан" пояснили появу лімітів на товари розмежуванням опту та роздрібу

У соцмережах з'явилися знімки оголошень про обмеження на продаж товарів у гіпермаркетах "Ашан". У пресслужбі компанії заявили, що такі заходи пов'язані з розмежуванням роздрібних та оптових продажів.

Про це повідомили у пресслужбі "Auchan Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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У соцмережах писали про запроваджені ліміти

Напередодні в Telegram-каналах розповсюдилися фотографії оголошень із магазинів мережі "Ашан", де вказано про запровадження лімітів на купівлю базових продуктів харчування.

Згідно з оголошеннями, консерви, олії, оцт, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця - до 6 десятків.

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Офіційна інформація

У пресслужбі "Auchan Україна" в коментарі виданню спростували чутки про дефіцит та пояснили, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних і оптових закупівель.

"Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель", - повідомили в компанії.

Таким чином, оптові покупці не забирають товар із роздрібних полиць, а купують його окремо. Це дає змогу забезпечити відвідувачам магазинів доступність товарів на полицях, додали в пресслужбі "Auchan Україна".

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