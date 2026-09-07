Резников: Мирное соглашение возможно только тогда, когда оно устроит Украину, Россию, США, ЕС и Китай

Для достижения положительного результата мирных переговоров необходимо искать зону возможного урегулирования между всеми ключевыми игроками - Украиной, Россией, США, Европой и Китаем.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я называю это "Зоной возможного урегулирования". И ошибкой является поиск этой зоны только между позициями Украины и России: сколько территорий отдать, сколько оставить, НАТО или нет. Нужно смотреть на интересы всех ключевых игроков. За этим столом фактически находятся Украина, Россия, США, Европа и Китай. И у каждого есть то, что может представлять ценность для другого. Украина не может предоставить Путину статус великой державы, снять западные санкции или договориться с ним от имени НАТО. Но это могут обсуждать США и Европа. У Китая тоже есть свои интересы. Поэтому "Зона возможного урегулирования" может быть не двусторонней, а многосторонней", — заявил Резников.

По его словам, необходимо определить, что в результате переговоров может получить каждая страна.

Читайте также: Украина, США и Европа разработали новый план прекращения огня с буферной зоной, — The Times

"Нужно смотреть, что в этой зоне может получить каждый. Путин может сказать своим: "Я обеспечил безопасность России, баз НАТО в Украине нет, президент США договаривается со мной как с равным, санкции постепенно снимаются. Мы победили". Трамп может сказать американцам: "Я остановил крупнейшую войну в Европе, снизил риск эскалации между Россией и НАТО, мы больше не должны финансировать эту войну". Китай может сказать, что выступил в качестве глобальной силы и стал одним из соавторов системы международной безопасности. Лидеры ЕС могут сказать: "Мы остановили войну на континенте, не допустили капитуляции Украины и создали систему, которая должна предотвратить новую крупную войну в Европе", - сказал экс-министр обороны.

Он отметил, что в таком случае Украина сможет сохранить государственность и суверенитет.

"Президент Зеленский тогда спокойно сможет сказать: "Мы выстояли. Украина сохранила государственность и суверенитет. Мы не капитулировали, не признали оккупированные территории российскими. Мы сохранили и развили современные Силы обороны - лучшие в Европе, закаленные опытом войны. Именно они останутся главной гарантией безопасности Украины в будущем. Мы остановили убийства и сохранили страну для следующих поколений. Теперь давайте восстанавливать и развивать послевоенную успешную, счастливую и независимую Украину", — отметил Резников.

Читайте также: Зеленский: Я готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в Мар-а-Лаго

Он подчеркнул, что когда все стороны будут удовлетворены, тогда и будет найден компромисс.

"И если все пять утверждений могут быть верными одновременно - вот там, на мой взгляд, и находится Зона возможного урегулирования. Нам не обязательно договариваться о том, кто победил в этой войне. Пусть каждый объясняет своим гражданам собственную победу. Нам нужно очень точно договориться о другом: кто и что будет делать завтра", - подчеркнул Резников.

Читайте: Резников о подготовке Украины к вторжению РФ: Власти боялись спровоцировать панику