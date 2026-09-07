Семью жителей Херсона оккупанты посадили за решетку за поддержку Украины: мужу дали 16 лет, его жене - 12
Семью из оккупированной Херсонской области приговорили к длительным срокам лишения свободы за поддержку Украины. 42-летнему Владимиру Гульчаку назначили 16 лет колонии за якобы передачу украинской разведке данных о российских военных, а его жену Ольгу ранее приговорили к 12 годам за якобы перечисление средств в поддержку ВСУ.
Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подконтрольный РФ так называемый Херсонский областной суд признал Владимира Гульчака виновным в "государственной измене". Помимо 16 лет колонии строгого режима, ему назначили штраф в размере 350 тысяч рублей.
По версии российских силовиков, в сентябре 2023 года мужчина через Viber передал украинской разведке информацию о местах расположения российских военных в оккупированном Чаплинском районе. Оккупанты утверждают, что эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации военных и техники РФ.
Ранее по обвинению в "государственной измене" оккупационный суд приговорил и жену этого мужчины Ольгу Гульчак - к 12 годам колонии общего режима.
Российские силовики обвинили ее в финансовой поддержке ВСУ. На обнародованном видео допроса женщина рассказывала, что шесть раз переводила деньги своей знакомой из Чаплинки и понимала, что средства направляются на поддержку украинских военных.
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