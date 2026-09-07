Родину херсонців окупанти кинули за ґрати за підтримку України: чоловіку дали 16 років, його дружині - 12

Родину з окупованої Херсонщини засудили до тривалих термінів ув’язнення за підтримку України. 42-річному Володимиру Гульчаку дали 16 років колонії за нібито передачу українській розвідці даних про російських військових, а його дружину Ольгу раніше засудили до 12 років за нібито перекази коштів на підтримку ЗСУ.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Підконтрольний РФ так званий Херсонський обласний суд визнав Володимира Гульчака винним у "державній зраді". Окрім 16 років колонії суворого режиму, йому призначили штраф у розмірі 350 тисяч рублів.

За версією російських силовиків, у вересні 2023 року чоловік через Viber передав українській розвідці інформацію про місця розташування російських військових в окупованому Чаплинському районі. Окупанти стверджують, що ці дані могли бути використані для ударів по місцях дислокації військових та техніки РФ.

Раніше за звинуваченням у "державній зраді" окупаційний суд засудив і дружину чоловіка Ольгу Гульчак – до 12 років колонії загального режиму.

Російські силовики звинуватили її у фінансовій підтримці ЗСУ. На оприлюдненому відео допиту жінка розповідала, що шість разів переказувала гроші своїй знайомій із Чаплинки та розуміла, що кошти спрямовуються на підтримку українських військових.

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