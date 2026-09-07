Новая украинская школа переходит на 12-летнее обучение: что будет меняться до 2029 года

Кабинет министров обновил "дорожную карту" реформы "Новой украинской школы" до 2029 года. Один из ключевых этапов — переход к профильной старшей школе для 10–12 классов, который начнется в 2027 году.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

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В МОН подчеркивают, что речь идет не о перезапуске НУШ, а об обновлении плана реформы, утвержденного еще в 2017 году. В него добавили решения, необходимые в связи с последствиями полномасштабной войны — образовательные потери, разрушение школ, перемещение детей и распространение дистанционного и смешанного обучения.

12-летняя школа и профильное обучение

Одной из главных задач станет запуск профильного среднего образования для учащихся 10–12 классов.

Переход будет происходить постепенно: в 2027 году новые модельные программы и учебные материалы будут введены для 10-го класса, в 2028-м — для 11-го, а в 2029 году — для 12-го.

Подготовка уже началась. С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев участвуют в пилотном внедрении новой модели профильной старшей школы.

В школах появятся тысячи консультантов по карьере

Еще одно изменение — развитие системы профессиональной ориентации. Для базовой и старшей школы планируется подготовить не менее 15 тысяч карьерных консультантов.

Они будут помогать школьникам определять свои способности и интересы, а также выбирать дальнейшее направление обучения и будущую профессию.

Изменится и подход к учебникам. На их создание и апробацию планируется выделять два года, чтобы материалы сначала проверялись на практике и дорабатывались, а уже потом использовались массово.

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Оценки учащихся также изменятся

К 2029 году планируется создать единую систему и общие критерии оценки результатов обучения.

Также Украина будет готовиться к постепенному возвращению государственной итоговой аттестации в формате внешнего независимого оценивания. В МОН отмечают, что это будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Отдельным направлением останется повышение квалификации учителей — в частности, посредством супервизии, педагогической интернатуры и цифровых инструментов профессионального развития.

Обновленная "дорожная карта" НУШ рассчитана до 2029 года и учитывает последствия войны, в частности образовательные потери, вынужденное перемещение школьников, обучение детей за рубежом и на временно оккупированных территориях, а также необходимость психологической поддержки учащихся.

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