Нова українська школа переходить на 12-річне навчання: що змінюватимуть до 2029 року

Кабінет Міністрів оновив дорожню карту реформи Нової української школи до 2029 року. Один із ключових етапів – перехід до профільної старшої школи для 10–12 класів, який розпочнеться у 2027 році.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

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У МОН наголошують, що йдеться не про перезапуск НУШ, а про оновлення плану реформи, затвердженого ще у 2017 році. До нього додали рішення, необхідні через наслідки повномасштабної війни – освітні втрати, руйнування шкіл, переміщення дітей та поширення дистанційного і змішаного навчання.

12-річна школа та профільне навчання

Одним із головних завдань стане запуск профільної середньої освіти для учнів 10–12 класів.

Перехід відбуватиметься поступово: у 2027 році нові модельні програми та навчальні матеріали запровадять для 10 класу, у 2028-му – для 11-го, а у 2029 році – для 12-го.

Підготовка вже розпочалася. З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв беруть участь у пілотуванні нової моделі профільної старшої школи.

У школах з'являться тисячі кар'єрних радників

Ще одна зміна – розвиток системи професійної орієнтації. Для базової та старшої школи планують підготувати щонайменше 15 тисяч кар'єрних освітніх радників.

Вони допомагатимуть школярам визначати свої здібності та інтереси, а також обирати подальший напрям навчання і майбутню професію.

Зміниться і підхід до підручників. На їх створення та апробацію планують відводити два роки, щоб матеріали спочатку перевіряли на практиці та доопрацьовували, а вже потім використовували масово.

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Оцінювання учнів також змінять

До 2029 року планують створити єдину систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання.

Також Україна готуватиметься до поступового повернення державної підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. У МОН зауважують, що це залежатиме від безпекової ситуації.

Окремим напрямом залишиться підвищення кваліфікації вчителів – зокрема через супервізію, педагогічну інтернатуру та цифрові інструменти професійного розвитку.

Оновлена дорожня карта НУШ розрахована до 2029 року та враховує наслідки війни, зокрема освітні втрати, вимушене переміщення школярів, навчання дітей за кордоном і на тимчасово окупованих територіях та необхідність психологічної підтримки учнів.

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