На территории заброшенного предприятия в Полтавской области обнаружили тайник с боеприпасами, - ВСП. ФОТО
Военная служба правопорядка обнаружила в Полтавской области тайник с боеприпасами и взрывоопасными предметами неизвестного происхождения. В настоящее время устанавливается их происхождение, обстоятельства попадания на территорию предприятия и возможная принадлежность к ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Военнослужащие Полтавского зонального отдела ВСП совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Полтавской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины проверили оперативную информацию о возможном незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Оружие на территории неработающего предприятия
В ходе проверки на территории неработающего предприятия правоохранители обнаружили тайник, в котором хранились боеприпасы и взрывоопасные предметы неизвестного происхождения.
Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются происхождение боеприпасов, обстоятельства их попадания на территорию предприятия и возможная принадлежность к Вооруженным Силам Украины.
По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.
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