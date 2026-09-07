На территории заброшенного предприятия в Полтавской области обнаружили тайник с боеприпасами, - ВСП. ФОТО

Военная служба правопорядка обнаружила в Полтавской области тайник с боеприпасами и взрывоопасными предметами неизвестного происхождения. В настоящее время устанавливается их происхождение, обстоятельства попадания на территорию предприятия и возможная принадлежность к ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Военнослужащие Полтавского зонального отдела ВСП совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Полтавской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины проверили оперативную информацию о возможном незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Оружие на территории неработающего предприятия

В ходе проверки на территории неработающего предприятия правоохранители обнаружили тайник, в котором хранились боеприпасы и взрывоопасные предметы неизвестного происхождения.

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Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются происхождение боеприпасов, обстоятельства их попадания на территорию предприятия и возможная принадлежность к Вооруженным Силам Украины.

По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

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