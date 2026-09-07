На території закинутого підприємства на Полтавщині знайшли схованку з боєприпасами, - ВСП. ФОТО
Військова служба правопорядку виявила на Полтавщині схованку з боєприпасами та вибухонебезпечними предметами невідомого походження. Наразі встановлюють їхнє походження, обставини потрапляння на територію підприємства та можливу належність до ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.
Військовослужбовці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України перевірили оперативну інформацію щодо можливого незаконного зберігання зброї та боєприпасів.
Зброя на території непрацюючого підприємства
Під час перевірки на території непрацюючого підприємства правоохоронці виявили схованку, у якій зберігалися боєприпаси та вибухонебезпечні предмети невідомого походження.
Виявлене вилучено та направлено на експертне дослідження. Наразі встановлюються походження боєприпасів, обставини їх потрапляння на територію підприємства та можлива належність до Збройних Сил України.
За результатами перевірки буде надано відповідну правову оцінку.
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