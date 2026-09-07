Украинская компания – среди победителей конкурса НАТО по блокированию аэродромов противника

Компании из Чехии, Польши и Украины стали победителями конкурса инноваций Persistent Airfield Denial ("Постоянная блокировка аэродромов противника"), организованного Командованием НАТО по трансформации и Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Цель — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации противника.

Ключевая особенность Persistent Airfield Denial - боевой опыт Украины

Особый акцент в Persistent Airfield Denial делается на автономности решений, возможности их масштабирования, их устойчивости к средствам РЭБ, а также способности работать в условиях ограниченного доступа к системам навигации и связи.

Ключевой особенностью челленджа стало привлечение украинского боевого опыта к оценке предложенных технологий. Оценивались новизна решений и возможность их применения в современной боевой среде.

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Какие решения представили победители Persistent Airfield Denial

Первое место заняла чешская команда LPP Holding, представившая решение дальнего действия, рассчитанное на работу с минимальной зависимостью от внешнего управления.

Второе место было присуждено инноваторам из Польши за комплексное предложение по заранее спланированному поражению элементов аэродромной инфраструктуры противника.

Третье место заняли разработчики из Украины, которые предложили модуль искусственного интеллекта для наведения на цель. Решение должно повысить автономность и точность систем поражения.

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60 заявок на конкурс – 9 команд в финале

Организаторы получили на конкурс более 60 заявок. Во время финала челленджа в Варшаве (Польша) свои решения представили девять команд.

В состав экспертов и членов жюри от Украины вошли представители ВСУ и Министерства обороны Украины, в частности Командования Воздушных Сил, Сил беспилотных систем, подразделения Национальной гвардии Украины "Омега", других формирований Сил обороны Украины.

От НАТО предложения финалистов оценивали представители командований Альянса, а также Акселератора оборонных инноваций NATO DIANA.

Следующим этапом станет тестирование и боевая апробация решений, что позволит оценить их эффективность и потенциал для дальнейшего масштабирования.

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