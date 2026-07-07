Украинский опыт противодействия дронам используют для разработки новых решений НАТО

Фото: Фото пресслужби Командування ОЗС НАТО з трансформації

Украинский опыт противодействия беспилотникам уже используется при разработке новых решений для НАТО. Это подтверждает, что Украина не только принимает помощь партнеров, но и активно влияет на формирование их подходов к ведению современной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Сейчас в центре внимания Альянса — создание системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Для этого Командование НАТО по трансформации запустило многоуровневую инициативу по борьбе с БПЛА (LCI-X), в рамках которой проходят соответствующие учения", — говорится в сообщении.

Украинские эксперты JATEC повышают реалистичность учений НАТО

Во время второго этапа учений, который был проведен в Финляндии, состоялось тестирование уже не отдельных технологий борьбы с дронами, а способов их сочетания. Датчики, системы управления, тактические ячейки и варианты реагирования были интегрированы в единую систему в реальных условиях подавления и спуфинга.

К учениям привлекли украинских экспертов JATEC, которым была отведена ключевая роль — придать максимальный реализм и, опираясь на боевой опыт, проконсультировать при разработке и выполнении сценария действий противника.

В ходе этих учений эксперты JATEC помогли разработать сценарий команды-противника (Red Team) для дронов авиационного типа и мультикоптеров FPV. Они также приняли участие в отработке сценариев и непосредственно руководили действиями экипажей FPV.

Команда, отражавшая атаку, отрабатывала обнаружение, идентификацию и отслеживание целей, виртуально перехватывала их, а также тестировала передачу этой информации в пункт управления.

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Украина формирует подходы партнеров к противодействию БПЛА

Свои решения представили около 10 компаний из разных стран. В ходе учений НАТО оценило предложенные различными производителями решения по обнаружению, распознаванию и перехвату целей, а также возможности передачи данных в режиме реального времени.

Следующие фазы учений LCI-X будут сосредоточены на интеграции с системами воздушного командования и управления НАТО, а также на трансграничных операциях.

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Украина не только получает помощь партнеров в сфере противодействия дронам, но и сама формирует подходы к борьбе с ними. Этот опыт уже помогает партнерам быстрее совершенствовать технологии и тактики противодействия БПЛА.

Напомним, ранее специалисты JATEC помогли приблизить к современным боевым условиям учения "Восточный Феникс 26", прошедшие в Румынии.

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