Украинский опыт противодействия дронам используют для разработки новых решений НАТО
Украинский опыт противодействия беспилотникам уже используется при разработке новых решений для НАТО. Это подтверждает, что Украина не только принимает помощь партнеров, но и активно влияет на формирование их подходов к ведению современной войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Сейчас в центре внимания Альянса — создание системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Для этого Командование НАТО по трансформации запустило многоуровневую инициативу по борьбе с БПЛА (LCI-X), в рамках которой проходят соответствующие учения", — говорится в сообщении.
Украинские эксперты JATEC повышают реалистичность учений НАТО
- Во время второго этапа учений, который был проведен в Финляндии, состоялось тестирование уже не отдельных технологий борьбы с дронами, а способов их сочетания. Датчики, системы управления, тактические ячейки и варианты реагирования были интегрированы в единую систему в реальных условиях подавления и спуфинга.
- К учениям привлекли украинских экспертов JATEC, которым была отведена ключевая роль — придать максимальный реализм и, опираясь на боевой опыт, проконсультировать при разработке и выполнении сценария действий противника.
- В ходе этих учений эксперты JATEC помогли разработать сценарий команды-противника (Red Team) для дронов авиационного типа и мультикоптеров FPV. Они также приняли участие в отработке сценариев и непосредственно руководили действиями экипажей FPV.
- Команда, отражавшая атаку, отрабатывала обнаружение, идентификацию и отслеживание целей, виртуально перехватывала их, а также тестировала передачу этой информации в пункт управления.
Украина формирует подходы партнеров к противодействию БПЛА
Свои решения представили около 10 компаний из разных стран. В ходе учений НАТО оценило предложенные различными производителями решения по обнаружению, распознаванию и перехвату целей, а также возможности передачи данных в режиме реального времени.
Следующие фазы учений LCI-X будут сосредоточены на интеграции с системами воздушного командования и управления НАТО, а также на трансграничных операциях.
Украина не только получает помощь партнеров в сфере противодействия дронам, но и сама формирует подходы к борьбе с ними. Этот опыт уже помогает партнерам быстрее совершенствовать технологии и тактики противодействия БПЛА.
Напомним, ранее специалисты JATEC помогли приблизить к современным боевым условиям учения "Восточный Феникс 26", прошедшие в Румынии.
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