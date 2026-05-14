Совет Украина – НАТО обсудил работу центра JATEC и интеграцию боевого опыта ВСУ
В штаб-квартире НАТО под председательством Генерального секретаря Марка Рютте состоялось заседание Совета "Украина – НАТО" на уровне постоянных представителей, посвященное деятельности Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre – JATEC).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Украина – поставщик безопасности
Участники заседания подчеркнули, что безопасность Украины неотделима от безопасности НАТО, а Украина выступает не только получателем, но и поставщиком безопасности. НАТО уже определило ряд уроков из военного опыта Украины для интеграции в доктрины и оборонное планирование Альянса. Ключевыми факторами успеха признаны адаптивность, скорость и инновационность.
Основными докладчиками выступили Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье и заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
Стороны констатировали, что менее чем за год JATEC продемонстрировал практические результаты, став механизмом трансформации боевых вызовов в конкретные решения.
Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что JATEC, созданный для усиления взаимосовместимости и обмена опытом полномасштабной войны, уже получил признание благодаря инновационным соревнованиям и привлечению украинских военнослужащих к учениям Альянса.
Союзники подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину и совместно работать над укреплением ее оборонных возможностей через механизмы JATEC.
