Совет Украина – НАТО обсудил работу центра JATEC и интеграцию боевого опыта ВСУ

В штаб-квартире НАТО под председательством Генерального секретаря Марка Рютте состоялось заседание Совета "Украина – НАТО" на уровне постоянных представителей, посвященное деятельности Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre – JATEC).

Украина – поставщик безопасности

Участники заседания подчеркнули, что безопасность Украины неотделима от безопасности НАТО, а Украина выступает не только получателем, но и поставщиком безопасности. НАТО уже определило ряд уроков из военного опыта Украины для интеграции в доктрины и оборонное планирование Альянса. Ключевыми факторами успеха признаны адаптивность, скорость и инновационность.

Основными докладчиками выступили Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье и заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Стороны констатировали, что менее чем за год JATEC продемонстрировал практические результаты, став механизмом трансформации боевых вызовов в конкретные решения.

Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что JATEC, созданный для усиления взаимосовместимости и обмена опытом полномасштабной войны, уже получил признание благодаря инновационным соревнованиям и привлечению украинских военнослужащих к учениям Альянса.

Союзники подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину и совместно работать над укреплением ее оборонных возможностей через механизмы JATEC.