Рада Україна – НАТО обговорила роботу центру JATEC та інтеграцію бойового досвіду ЗСУ

У штаб-квартирі НАТО під головуванням Генерального секретаря Марка Рютте відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні постійних представників, присвячене діяльності Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre - JATEC.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Україна - постачальник безпеки

Учасники засідання підкреслили, що безпека України є невіддільною від безпеки НАТО, а Україна виступає не лише отримувачем, а й постачальником безпеки. НАТО вже визначило низку уроків із воєнного досвіду України для інтеграції у доктрини та оборонне планування Альянсу. Ключовими чинниками успіху визнано адаптивність, швидкість та інноваційність.

Основними доповідачами виступили Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє та заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Сторони констатували, що менш ніж за рік JATEC продемонстрував практичні результати, ставши механізмом трансформації бойових викликів у конкретні рішення.

Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що JATEC, створений для посилення взаємосумісності та обміну досвідом повномасштабної війни, вже здобув визнання завдяки інноваційним змаганням та залученню українських військовослужбовців до навчань Альянсу.

Союзники підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та спільно працювати над посиленням її оборонних спроможностей через механізми JATEC.