Латвия внедряет систему защиты от дронов по примеру Украины

Индустрия дронов

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна стремится к концу года достичь уровня Украины в сфере защиты от дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом было сказано во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, о чем пишет "Европейская правда".

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Латвия ориентируется на опыт Украины

Кулбергс подчеркнул, что Украина обладает уникальным опытом в противодействии БПЛА, и именно он является наиболее ценным для Латвии. По его словам, ни одна другая страна не может оказать столь эффективную помощь в этом вопросе.

Он подчеркнул, что Латвия не планирует тратить время на эксперименты, а хочет сразу внедрять проверенные решения.

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Сотрудничество, которое должно изменить оборону

Премьер Латвии напомнил о соглашении с Украиной по дронам, подписанном 9 июня. По его словам, оно предусматривает постоянное присутствие украинских специалистов, которые будут оценивать готовность латвийской системы защиты и помогать ее совершенствовать.

Он также отметил, что речь идет не о разовой помощи, а о постоянном сотрудничестве.

"Я называю это "подпиской": когда есть кто-то, кто ежедневно владеет необходимыми знаниями. Мы знаем, что дроны развиваются уже не ежемесячно, а еженедельно. Мы должны иметь самые последние обновления, чтобы наилучшим образом защищаться", — сказал Кулбергс.

По его словам, важно обеспечить комплексную систему защиты, которая будет включать обнаружение, наблюдение и реагирование на угрозы. Он также подчеркнул необходимость участия стран Балтии и Польши.

Ранее сообщалось, что Украина и Латвия подписали Drone Deal для совместного производства беспилотников.

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