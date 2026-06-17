Латвія запроваджує систему захисту від дронів за прикладом України

Індустрія дронів

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що країна прагне до кінця року досягти рівня України у сфері захисту від дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, про що пише "Європейська правда".

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Латвія орієнтується на досвід України

Кулбергс наголосив, що Україна має унікальний досвід у протидії БпЛА, і саме він є найціннішим для Латвії. За його словами, жодна інша країна не може надати настільки ефективну допомогу в цьому питанні.

Він підкреслив, що Латвія не планує витрачати час на експерименти, а хоче одразу впроваджувати перевірені рішення.

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Співпраця, яка має змінити оборону

Прем’єр Латвії нагадав про угоду з Україною щодо дронів, підписану 9 червня. За його словами, вона передбачає постійну присутність українських фахівців, які оцінюватимуть готовність латвійської системи захисту та допомагатимуть її вдосконалювати.

Він також зазначив, що мова йде не про разову допомогу, а про постійну співпрацю.

"Я називаю це "підпискою": коли є хтось, хто щодня володіє необхідними знаннями. Ми знаємо, що дрони розвиваються вже не щомісяця, а щотижня. Ми повинні мати найновіші оновлення, щоб найкраще захищатися", – сказав Кулбергс.

За його словами, важливо забезпечити повну систему захисту, яка включатиме виявлення, спостереження та реагування на загрози. Він також підкреслив необхідність участі країн Балтії та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Україна та Латвія підписали Drone Deal для спільного виробництва безпілотників.

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