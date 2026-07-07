Український досвід протидії дронам використовують для розробки нових рішень НАТО

Фото: Фото пресслужби Командування ОЗС НАТО з трансформації

Український досвід протидії безпілотникам уже використовується під час розробки нових рішень для НАТО. Це підтверджує, що Україна не лише приймає допомогу партнерів, а й активно впливає на формування їхніх підходів до ведення сучасної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

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"Наразі у фокусі Альянсу – створення системи боротьби з безпілотними літальними апаратами. Для цього Командування НАТО з трансформації запровадило багаторівневу ініціативу боротьби з БпЛА (LCI-X), у межах якої відбуваються відповідні навчання", - ідеться в повідомленні.

Українські експерти JATEC посилюють реалізм навчань НАТО

Під час другого етапу навчань, який був проведений у Фінляндії, відбулось тестування вже не окремих технологій боротьби з дронами, а способів їх поєднання. Датчики, системи управління, тактичні осередки та варіанти реагування були інтегровані у єдину систему в реальних умовах глушіння та спуфінгу.

До навчань залучили українських експертів JATEC із ключовою роллю – надати максимального реалізму і на основі бойового досвіду проконсультувати під час розробки та виконання сценарію дій противника.

Під час цих навчань експерти JATEC допомогли розробити сценарій команди-противника (Red Team) для дронів літакового типу та мультикоптерів FPV. Вони також взяли участь у виконанні сценаріїв та безпосередньо керували діями екіпажів FPV.

Команда, що відбивала атаку, відпрацьовувала виявлення, ідентифікацію та трекінг цілей, віртуально перехоплювала, а також тестувала передачу цієї інформації на пункт управління.

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Україна формує підходи партнерів до протидії БпЛА

Свої рішення представили близько 10 компаній з різних країн. Під час навчань НАТО оцінило надані різними виробниками рішення з виявлення, розпізнавання та перехоплення цілей, а також можливості передачі даних у режимі реального часу.

Наступні фази навчань LCI-X будуть зосереджені на інтеграції з системами повітряного командування та управління НАТО, а також транскордонних операціях.

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Україна не лише отримує допомогу партнерів у сфері протидії дронам, а й сама формує підходи до боротьби з ними. Цей досвід уже допомагає партнерам швидше вдосконалювати технології та тактики протидії БпЛА.

Нагадаємо, раніше фахівці JATEC допомогли наблизити до сучасних бойових умов навчання "Східний Фенікс 26", що пройшли в Румунії.

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