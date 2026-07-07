Український досвід протидії дронам використовують для розробки нових рішень НАТО
Український досвід протидії безпілотникам уже використовується під час розробки нових рішень для НАТО. Це підтверджує, що Україна не лише приймає допомогу партнерів, а й активно впливає на формування їхніх підходів до ведення сучасної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.
"Наразі у фокусі Альянсу – створення системи боротьби з безпілотними літальними апаратами. Для цього Командування НАТО з трансформації запровадило багаторівневу ініціативу боротьби з БпЛА (LCI-X), у межах якої відбуваються відповідні навчання", - ідеться в повідомленні.
Українські експерти JATEC посилюють реалізм навчань НАТО
- Під час другого етапу навчань, який був проведений у Фінляндії, відбулось тестування вже не окремих технологій боротьби з дронами, а способів їх поєднання. Датчики, системи управління, тактичні осередки та варіанти реагування були інтегровані у єдину систему в реальних умовах глушіння та спуфінгу.
- До навчань залучили українських експертів JATEC із ключовою роллю – надати максимального реалізму і на основі бойового досвіду проконсультувати під час розробки та виконання сценарію дій противника.
- Під час цих навчань експерти JATEC допомогли розробити сценарій команди-противника (Red Team) для дронів літакового типу та мультикоптерів FPV. Вони також взяли участь у виконанні сценаріїв та безпосередньо керували діями екіпажів FPV.
- Команда, що відбивала атаку, відпрацьовувала виявлення, ідентифікацію та трекінг цілей, віртуально перехоплювала, а також тестувала передачу цієї інформації на пункт управління.
Україна формує підходи партнерів до протидії БпЛА
Свої рішення представили близько 10 компаній з різних країн. Під час навчань НАТО оцінило надані різними виробниками рішення з виявлення, розпізнавання та перехоплення цілей, а також можливості передачі даних у режимі реального часу.
Наступні фази навчань LCI-X будуть зосереджені на інтеграції з системами повітряного командування та управління НАТО, а також транскордонних операціях.
Україна не лише отримує допомогу партнерів у сфері протидії дронам, а й сама формує підходи до боротьби з ними. Цей досвід уже допомагає партнерам швидше вдосконалювати технології та тактики протидії БпЛА.
Нагадаємо, раніше фахівці JATEC допомогли наблизити до сучасних бойових умов навчання "Східний Фенікс 26", що пройшли в Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль