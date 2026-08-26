Украинские эксперты JATEC консультируют НАТО по вопросам противодействия дронам, - Минобороны

Украинские эксперты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) в ходе учений НАТО консультировали по вопросам отражения атак БПЛА.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, LCI-X 3-26 Execution стали третьим этапом учений, направленных на тестирование и интеграцию решений по борьбе с беспилотниками в поддержку восточного фланга НАТО.

Что известно

Учения прошли в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust. Всего в них приняли участие более 1000 человек, включая военных из 25 стран НАТО и Украины.

Третья фаза экспериментов LCI-X перешла от работы с разрозненными элементами противодействия дронам к многоэлементной интеграции на тактическом уровне и в системы командования и управления НАТО.

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Украинские специалисты усилили обучение НАТО

В Минобороны рассказали, что украинские эксперты сосредоточились на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя:

Сценарий корректировали с учетом реалий фронта. Украинские эксперты внесли предложения в концепцию учений еще до их начала, корректируя параметры полета БПЛА.

Украинские эксперты внесли предложения в концепцию учений еще до их начала, корректируя параметры полета БПЛА. Контролировали действия "условного противника". Во время активной фазы специалисты JATEC отслеживали и координировали действия экипажей условного противника, обеспечивая точное соблюдение планов полётов и профилей угроз.

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Также отмечается, что третья фаза LCI-X позволила Альянсу перейти от тестирования отдельных элементов противодроновой борьбы к многоэлементной интеграции на тактическом уровне и в системы командования и управления НАТО (C2).

Одним из главных приоритетов деятельности JATEC является систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом к совместным мероприятиям с Альянсом. Это не только укрепляет оборонительные возможности партнеров, но и ускоряет оперативную совместимость Сил обороны Украины со стандартами и системами НАТО.

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