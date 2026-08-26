Українські експерти JATEC консультують НАТО щодо протидії дронам, - Міноборони

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) під час навчань НАТО консультували у відбитті атак БпЛА.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, LCI-X 3-26 Execution стали третім етапом навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками на підтримку східного флангу НАТО.

Що відомо

Навчання відбулися цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust. Загалом у них взяли участь понад 1000 учасників, включно з військовими із 25 країн НАТО та України.

Третя фаза експериментування LCI-X перейшла від роботи в розрізнених елементах протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування та управління НАТО.

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Українські фахівці посилили навчання НАТО

У Міноборони розповіли, що українські експерти сфокусувалися на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:

Коригували сценарій під реалії фронту. Українські експерти надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА.

Українські експерти надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА. Контролювали дії "умовного противника". Під час активної фази фахівці JATEC моніторили та координували екіпажі умовного ворога, забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

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Також зазначається, що третя фаза LCI-X дозволила Альянсу перейти від тестування окремих елементів протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування й управління НАТО (C2).

Один із головних пріоритетів діяльності JATEC є систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом. Це не лише посилює захисні спроможності партнерів, а й прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.

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