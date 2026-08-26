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Новини Робота JATEC ЗСУ передають військовий досвід країнам Європи
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Українські експерти JATEC консультують НАТО щодо протидії дронам, - Міноборони

Українські експерти JATEC консультують НАТО

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) під час навчань НАТО консультували у відбитті атак БпЛА.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, LCI-X 3-26 Execution стали третім етапом навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками на підтримку східного флангу НАТО.

Що відомо

Навчання відбулися цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust. Загалом у них взяли участь понад 1000 учасників, включно з військовими із 25 країн НАТО та України.

Третя фаза експериментування LCI-X перейшла від роботи в розрізнених елементах протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування та управління НАТО.

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Українські фахівці посилили навчання НАТО

У Міноборони розповіли, що українські експерти сфокусувалися на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:

  • Коригували сценарій під реалії фронту. Українські експерти надали пропозиції до задуму навчань ще до їхнього старту, коригуючи параметри польоту БпЛА.
  • Контролювали дії "умовного противника". Під час активної фази фахівці JATEC моніторили та координували екіпажі умовного ворога, забезпечуючи точне дотримання планів польотів та профілів загроз.

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Також зазначається, що третя фаза LCI-X дозволила Альянсу перейти від тестування окремих елементів протидронової боротьби до багатоелементної інтеграції на тактичному рівні та в системи командування й управління НАТО (C2).

Один із головних пріоритетів діяльності JATEC є систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом. Це не лише посилює захисні спроможності партнерів, а й прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.

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Міноборони (7300) НАТО (7353) дрони (8753)
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