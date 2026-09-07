Россияне атаковали Киевскую область: повреждены частный дом, склад и предприятие

В результате атаки РФ на Киевскую область повреждены частный дом, автомобиль, складское помещение и предприятие. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КОВА.

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В Броварском районе повреждены частный дом и легковой автомобиль.

В Бориспольском районе повреждены складское помещение и предприятие.

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"К счастью, на данный момент информации о пострадавших нет.

На местах работают оперативные службы, фиксируют последствия атаки и помогают людям", - отметили в КОВА.

В КОВА также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.