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Новини Атака шахедів на Київщину
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Росіяни атакували Київщину: пошкоджені приватний будинок, склад і підприємство

Нова атака РФ на Київщину

Внаслідок атаки РФ на Київщину пошкоджені приватний будинок, автомобіль, складське приміщення та підприємство. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.

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  • У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.
  • У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.

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"На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає.
На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям", - зазначили в КОВА.

У КОВА також закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. 

Автор: 

Київська область (4735)
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