Росіяни атакували Київщину: пошкоджені приватний будинок, склад і підприємство

Внаслідок атаки РФ на Київщину пошкоджені приватний будинок, автомобіль, складське приміщення та підприємство. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.

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У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.

У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.

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"На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям", - зазначили в КОВА.

У КОВА також закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.