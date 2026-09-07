Росіяни атакували Київщину: пошкоджені приватний будинок, склад і підприємство
Внаслідок атаки РФ на Київщину пошкоджені приватний будинок, автомобіль, складське приміщення та підприємство. Постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.
- У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.
- У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство.
"На щастя, станом на зараз інформації про постраждалих немає.
На місцях працюють оперативні служби, фіксують наслідки атаки та допомагають людям", - зазначили в КОВА.
У КОВА також закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
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