Украинские специалисты восстановили электроснабжение ЗАЭС: Гросси назвал это важным шагом

7 сентября украинские специалисты восстановили внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом" и заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в социальной сети X.

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ЗАЭС снова получает электроэнергию извне

7 сентября в 19:02 собственные потребности Запорожской АЭС были обеспечены от воздушной линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

В настоящее время потребление станции составляет 11 МВт.

В "Энергоатоме" отметили, что восстановить внешнее питание удалось благодаря работе украинских специалистов и локальному прекращению огня. Это позволило провести необходимые ремонтные работы.

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В МАГАТЭ добавили, что подключение произошло после трехдневного ремонта, который украинские специалисты выполняли под защитой режима прекращения огня, согласованного агентством.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал возобновление электроснабжения важным шагом.

"Это важный шаг для предотвращения ядерной аварии", — заявил Гросси.

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Что означает возобновление внешнего электроснабжения

По словам главы МАГАТЭ, возобновление электроснабжения после отключения, которое длилось почти три недели, позволяет ЗАЭС вновь получать электроэнергию для охлаждения реакторов и бассейнов отработанного топлива.

Также внешнее электроснабжение необходимо для других важных функций ядерной безопасности и физической защиты станции.

В "Энергоатоме" напомнили, что ЗАЭС оставалась без внешнего электроснабжения с 20 августа. Все это время критические системы станции питались от резервных дизель-генераторов.