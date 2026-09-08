Ночная атака на Киев: продолжается тушение пожаров в двух районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела. В настоящее время ведется тушение пожаров в нежилых зданиях в Голосеевском и Подольском районах по нескольким адресам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В Днепровском районе локализовали возгорание травяного настила, возникшее в результате российского обстрела.

Ранее сообщалось о повреждении жилых домов, автомобилей и других объектов в столице.

Пострадавшие

По информации мэра Виталия Кличко, в результате российской атаки на столицу в ночь на 8 сентября, по данным медиков, погибли два человека. Пострадали 10 жителей города. 5 раненых госпитализировали, двое из них — в тяжелом состоянии.

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Ликвидация пожаров