Нічна атака на Київ: триває гасіння пожеж у двох районах. ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Наразі триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях у Голосіївському та Подільському районах за кількома адресами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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У Дніпровському районі локалізували загоряння трав'яного настилу, яке виникло внаслідок російського обстрілу.

Раніше повідомлялося про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів у столиці.

Постраждалі

За інформацією міського голови Віталія Кличка, унаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня, за даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.

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Ліквідація пожеж