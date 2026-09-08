2 657 0
Нічна атака на Київ: триває гасіння пожеж у двох районах. ФОТОрепортаж
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Наразі триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях у Голосіївському та Подільському районах за кількома адресами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
У Дніпровському районі локалізували загоряння трав'яного настилу, яке виникло внаслідок російського обстрілу.
Раніше повідомлялося про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів у столиці.
Постраждалі
За інформацією міського голови Віталія Кличка, унаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня, за даними медиків, загинули двоє людей. Постраждали 10 мешканців міста. 5 поранених госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.
Ліквідація пожеж
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль