4 737 10
В Киеве задержали мужчину, расстрелявшего директора клиники репродуктологии
Утром 8 сентября полиция Киева задержала мужчину, который в Святошинском районе расстрелял в упор 71-летнего директора клиники репродуктологии
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.
"Полицейские Киева задержали злоумышленника, который в Святошинском районе в упор расстрелял директора клиники репродуктологии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 71-летний мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.
В настоящее время ведутся следственные действия. Все подробности позже.
Что предшествовало?
3 сентября возле медицинского учреждения в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему мужчине: произвел более 20 выстрелов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напевно занадто багато грошей вимагав.
"Директор" це завжди про гроші та мутні схеми.