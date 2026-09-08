РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18209 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Киеве
4 737 10

В Киеве задержали мужчину, расстрелявшего директора клиники репродуктологии

Задержали нападавшего на директора клиники

Утром 8 сентября полиция Киева задержала мужчину, который в Святошинском районе расстрелял в упор 71-летнего директора клиники репродуктологии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Полицейские Киева задержали злоумышленника, который в Святошинском районе в упор расстрелял директора клиники репродуктологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 71-летний мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.

В настоящее время ведутся следственные действия. Все подробности позже.

Что предшествовало?

3 сентября возле медицинского учреждения в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему мужчине: произвел более 20 выстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Киеве: 71-летнего директора клиники репродуктологии расстреляли в упор, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27397) стрельба (3491)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ще невідомо, що той директор зробив, щоб довести до такого... Та звісно вбивство не виправдовую...
показать весь комментарий
08.09.2026 08:09 Ответить
+4
Директора клініки?
Напевно занадто багато грошей вимагав.
"Директор" це завжди про гроші та мутні схеми.
показать весь комментарий
08.09.2026 08:47 Ответить
+3
Причина стрільби - гроші
показать весь комментарий
08.09.2026 08:07 Ответить

Загрузка...

 
 