В Киеве задержали мужчину, расстрелявшего директора клиники репродуктологии

Утром 8 сентября полиция Киева задержала мужчину, который в Святошинском районе расстрелял в упор 71-летнего директора клиники репродуктологии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

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"Полицейские Киева задержали злоумышленника, который в Святошинском районе в упор расстрелял директора клиники репродуктологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 71-летний мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения и в тяжелом состоянии находится в реанимации.

В настоящее время ведутся следственные действия. Все подробности позже.

Что предшествовало?

3 сентября возле медицинского учреждения в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему мужчине: произвел более 20 выстрелов.

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