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Новини Стрілянина в Києві
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У Києві затримали чоловіка, який розстріляв директора клініки репродуктології

Затримали нападника на директора клініки

Зранку 8 вересня поліція Києва затримала чоловіка, який у Святошинському районі впритул розстріляв 71-річного директора клініки репродуктології

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

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"Поліцейські Києва затримали зловмисника, який у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 71-річний чоловік дістав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.

Наразі тривають слідчі дії. Всі деталі згодом.

Що передувало?

3 вересня біля медичного закладу у Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по 71-річному чоловіку: здійснив понад 20 пострілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Києві: 71-річного директора клініки репродуктології розстріляли впритул, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (16983) стрілянина (2014)
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Топ коментарі
+14
Ще невідомо, що той директор зробив, щоб довести до такого... Та звісно вбивство не виправдовую...
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08.09.2026 08:09 Відповісти
+7
Директора клініки?
Напевно занадто багато грошей вимагав.
"Директор" це завжди про гроші та мутні схеми.
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08.09.2026 08:47 Відповісти
+4
Причина стрільби - гроші
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08.09.2026 08:07 Відповісти

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