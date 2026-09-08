У Києві затримали чоловіка, який розстріляв директора клініки репродуктології

Зранку 8 вересня поліція Києва затримала чоловіка, який у Святошинському районі впритул розстріляв 71-річного директора клініки репродуктології

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

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"Поліцейські Києва затримали зловмисника, який у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 71-річний чоловік дістав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.

Наразі тривають слідчі дії. Всі деталі згодом.

Що передувало?

3 вересня біля медичного закладу у Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по 71-річному чоловіку: здійснив понад 20 пострілів.

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