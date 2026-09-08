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У Києві затримали чоловіка, який розстріляв директора клініки репродуктології
Зранку 8 вересня поліція Києва затримала чоловіка, який у Святошинському районі впритул розстріляв 71-річного директора клініки репродуктології
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.
"Поліцейські Києва затримали зловмисника, який у Святошинському районі впритул розстріляв директора клініки репродуктології", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 71-річний чоловік дістав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.
Наразі тривають слідчі дії. Всі деталі згодом.
Що передувало?
3 вересня біля медичного закладу у Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по 71-річному чоловіку: здійснив понад 20 пострілів.
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Напевно занадто багато грошей вимагав.
"Директор" це завжди про гроші та мутні схеми.