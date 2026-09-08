Новые здания в Украине не будут вводиться в эксплуатацию без укрытий: вступил в силу новый закон

В Украине вступил в силу закон № 4778-IX, ужесточающий требования к гражданской защите. В частности, новые многоквартирные дома, учебные заведения, больницы и ряд других объектов нельзя будет ввести в эксплуатацию без укрытий.

Об этом сообщили в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

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Отныне защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения должны обязательно предусматриваться в градостроительной документации на всех уровнях.

Требование о наличии укрытия распространяется, в частности, на новые многоквартирные дома, учебные заведения, учреждения здравоохранения и социальной защиты, а также инфраструктурные объекты.

Все новые спроектированные укрытия должны быть доступны для маломобильных групп населения.

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Мобильные и модульные укрытия

Закон также предусматривает установку первичных мобильных укрытий в местах массового скопления людей — в частности, на остановках общественного транспорта, в парках и на производственных объектах.

Отдельно урегулировано строительство модульных противорадиационных укрытий. Их можно проектировать вместимостью до 50 человек, а конструкция должна обеспечивать возможность пребывания в укрытии не менее 48 часов.

Органы власти должны определять потребности общин в защитных сооружениях, а балансодержатели — вести их учет. Также предусмотрена дальнейшая цифровизация учета аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, в общинах будут создаваться единые центры безопасности, а в школах — специальные классы, где детей будут обучать гражданской защите и минной безопасности.

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