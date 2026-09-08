Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів: набув чинності новий закон

В Україні набув чинності закон №4778-IX, який посилює вимоги до цивільного захисту. Зокрема, нові багатоквартирні будинки, заклади освіти, лікарні та низку інших об’єктів не можна буде ввести в експлуатацію без укриттів.

Про це повідомили у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Відтепер захисні споруди цивільного захисту та споруди подвійного призначення мають обов’язково передбачати у містобудівній документації на всіх рівнях.

Вимога щодо наявності укриття поширюється, зокрема, на нові багатоквартирні будинки, заклади освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також інфраструктурні об’єкти.

Усі нові спроєктовані укриття мають бути доступними для маломобільних груп населення.

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Мобільні та модульні укриття

Закон також передбачає встановлення первинних мобільних укриттів у місцях масового перебування людей – зокрема на зупинках громадського транспорту, у парках та на виробництвах.

Окремо врегульовано будівництво модульних протирадіаційних укриттів. Їх можна проєктувати місткістю до 50 людей, а конструкція має забезпечувати можливість перебування в укритті щонайменше 48 годин.

Органи влади повинні визначати потребу громад у захисних спорудах, а балансоутримувачі – вести їх облік. Також передбачена подальша цифровізація обліку аварійно-рятувальних служб і пожежно-рятувальних підрозділів.

Крім того, у громадах створюватимуть єдині центри безпеки, а у школах – спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки.

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