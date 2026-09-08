Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів: набув чинності новий закон
В Україні набув чинності закон №4778-IX, який посилює вимоги до цивільного захисту. Зокрема, нові багатоквартирні будинки, заклади освіти, лікарні та низку інших об’єктів не можна буде ввести в експлуатацію без укриттів.
Про це повідомили у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Відтепер захисні споруди цивільного захисту та споруди подвійного призначення мають обов’язково передбачати у містобудівній документації на всіх рівнях.
Вимога щодо наявності укриття поширюється, зокрема, на нові багатоквартирні будинки, заклади освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також інфраструктурні об’єкти.
Усі нові спроєктовані укриття мають бути доступними для маломобільних груп населення.
Мобільні та модульні укриття
Закон також передбачає встановлення первинних мобільних укриттів у місцях масового перебування людей – зокрема на зупинках громадського транспорту, у парках та на виробництвах.
Окремо врегульовано будівництво модульних протирадіаційних укриттів. Їх можна проєктувати місткістю до 50 людей, а конструкція має забезпечувати можливість перебування в укритті щонайменше 48 годин.
Органи влади повинні визначати потребу громад у захисних спорудах, а балансоутримувачі – вести їх облік. Також передбачена подальша цифровізація обліку аварійно-рятувальних служб і пожежно-рятувальних підрозділів.
Крім того, у громадах створюватимуть єдині центри безпеки, а у школах – спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки.
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