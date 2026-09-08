"Спецтехноэкспорт" судится с Regulus из-за непоставленных боеприпасов

"Спецтехноэкспорт" сообщил, что американская компания Regulus Global LLC не поставила оплаченные боеприпасы на сумму свыше 162 млн долларов и 14,7 млн евро. Украинская сторона обратилась в международный арбитраж и правоохранительные органы.

Об этом говорится в заявлении предприятия, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В "Спецтехноэкспорте" (СТЭ) заявили, что утверждение Regulus о невыполнении контрактов из-за реорганизации системы оборонных закупок Украины не соответствует действительности.

"Обязательства Regulus по поставке оплаченного товара возникли до каких-либо организационных изменений в системе закупок и не были этими изменениями отменены или изменены.

Задолженность СТЭ перед государственным заказчиком, о которой также сообщалось в публикациях, является прямым следствием невыполнения компанией Regulus своих обязательств, а не результатом самостоятельных действий или просчетов СТЭ", — отметили там.

В компании подчеркнули, что в конце 2022 года заключили с Regulus контракты на поставку боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины на условиях предоплаты.

"СТЭ осуществило в пользу Regulus значительную предоплату по заключенным контрактам. Часть товара компания поставила, после чего поставки были приостановлены: товар на сумму свыше 162 млн долларов США и 14,7 млн евро не поступил ни в установленные контрактами сроки, ни впоследствии.

В 2024 году СТЭ придерживалась позиции, что дополнительные авансовые платежи не будут осуществляться до завершения поставок по уже профинансированным контрактам. После этого коммуникация со стороны Regulus фактически прекратилась", — пояснили в компании.

Поэтому СТЭ обратилось в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) с требованиями к Regulus о возврате средств, взыскании договорной задолженности и предусмотренных контрактами штрафных санкций. Соответствующие арбитражные разбирательства находятся на активной стадии рассмотрения.

Корпоративная реструктуризация Regulus

"Весной 2026 года, в ходе рассмотрения указанных арбитражных разбирательств, Regulus сменила юрисдикцию регистрации со штата Вирджиния на штат Техас (США) и провела корпоративную реорганизацию путем выделения двух новых юридических лиц — Darka Management, LLC и Regulus Air Dominance, LLC. Компания заявляет, что ответственность по обязательствам перед СТЭ возложена именно на эту вновь созданную структуру.

О указанной реорганизации Regulus не уведомил ни СТЭ, ни единоличного арбитра, ни секретариат LCIA, несмотря на имеющуюся договорную обязанность сделать это; соответствующий факт зафиксирован арбитром как нарушение регламента LCIA.

СТЭ рассматривает совокупность этих действий как имеющую признаки умышленного вывода активов с целью сделать невозможным исполнение будущего арбитражного решения и учло соответствующие обстоятельства в материалах, переданных компетентным органам в Украине и в Соединенных Штатах Америки. Соответствующие разбирательства продолжаются", — говорится в заявлении.

Меры

В "Спецтехноэкспорте" отметили, что в настоящее время ведут арбитражные разбирательства против Regulus в LCIA, обратились в компетентные правоохранительные органы Украины и США, а также принимают меры, направленные на розыск и сохранение активов должника.

Судебные дела

В "Спецтехноэкспорте" заявили, что упоминаемые в материалах СМИ дела Высшего антикоррупционного суда в отношении бывших должностных лиц предприятия касаются событий и лиц предыдущих периодов руководства СТЭ и не имеют отношения ни к действующему руководству предприятия, ни к спору с Regulus Global LLC.

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Что этому предшествовало?

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором сообщило, что только в 2024 году Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества, растрат и ненадлежащего управления в сфере оборонных закупок.

Издание упомянуло, что "Спецтехноэкспорт" заключил субподрядный договор с американской оружейной компанией Regulus Global.

В итоге сделка сорвалась, и к началу 2025 года "Спецтехноэкспорт" стал крупнейшим должником перед АОЗ, имея больше невыполненных контрактов, чем любой другой поставщик, говорилось в материале.

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