Мать военнопленного из Ровенской области должна вернуть сыну 3,9 млн грн присвоенных выплат

Ровенский апелляционный суд обязал мать освобожденного из российского плена военнослужащего Дмитрия Панчука вернуть сыну почти 3,9 млн грн. Женщина обжаловала решение суда первой инстанции, однако апелляционный суд оставил его без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Дмитрий Панчук провел в российском плену 32 месяца. По словам военного, в это время его семья ежемесячно получала около 125 тыс. грн выплат. Всего было начислено более 4,2 млн грн.

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По возвращении из плена Панчук заявил, что мать отказалась отдавать ему полученные деньги и выписала его из дома. После этого военнослужащий обратился в суд.

Во время рассмотрения дела представительница матери предлагала заключить мировое соглашение: возвращать сыну по 5 тыс. грн ежемесячно и восстановить его регистрацию в доме. Военнослужащий от этого предложения отказался.

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13 апреля Ровенский районный суд частично удовлетворил иск Панчука и постановил взыскать с его матери Людмилы Панчук 3 894 338 грн.

Женщина подала апелляцию, однако Ровенский апелляционный суд оставил предыдущее решение без изменений. Таким образом, решение о возврате военному почти 3,9 млн грн вступило в законную силу.

Дмитрий Панчук еще до полномасштабного вторжения подписал контракт с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. После почти трех лет в российском плену его освободили 6 мая 2025 года. Сейчас военнослужащий снова служит в Силах обороны.

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