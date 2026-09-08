Мати військовополоненого з Рівненщини має повернути синові 3,9 млн грн привласнених виплат

Рівненський апеляційний суд зобов’язав матір звільненого з російського полону військовослужбовця Дмитра Панчука повернути синові майже 3,9 млн грн. Жінка оскаржувала рішення першої інстанції, однак апеляційний суд залишив його без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне". Дмитро Панчук провів у російському полоні 32 місяці. За словами військового, у цей час його родина щомісяця отримувала близько 125 тис. грн виплат. Загалом було нараховано понад 4,2 млн грн.

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Після повернення з полону Панчук заявив, що мати відмовилася віддавати йому отримані гроші та виписала його з будинку. Після цього військовий звернувся до суду.

Під час розгляду справи представниця матері пропонувала укласти мирову угоду: повертати синові по 5 тис. грн щомісяця та поновити його реєстрацію у будинку. Військовослужбовець від цієї пропозиції відмовився.

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13 квітня Рівненський районний суд частково задовольнив позов Панчука та постановив стягнути з його матері Людмили Панчук 3 894 338 грн.

Жінка подала апеляцію, однак Рівненський апеляційний суд залишив попереднє рішення без змін. Таким чином, рішення про повернення військовому майже 3,9 млн грн набуло законної сили.

Дмитро Панчук ще до повномасштабного вторгнення підписав контракт із 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Після майже трьох років у російському полоні його звільнили 6 травня 2025 року. Нині військовослужбовець знову служить у Силах оборони.

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